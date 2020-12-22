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22 грудня 2020, 14:31 727

На Майдані знову протестують ФОПи, центр Києва перекрили

22 грудня 2020, 14:31 727
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Протестувальники заявляють, що вони готові до "силового сценарію”
Протестувальники заявляють, що вони готові до "силового сценарію”
Фото: PavlovskyNEWS
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Сьогодні, 22 грудня на Майдані Незалежності у центрі Києва підприємці та активісти руху “SaveФОП” продовжили акцію протесту, у зв’язку із чим поліція обмежила рух деякими вулицями.

Про це повідомляє Еспресо.TV, передає RegioNews.

Відомо, що на Майдані зібралися близько тисячі осіб, вони вже тиждень вимагають скасувати фіскалізацію та відтермінувати запровадження касових апаратів.

За словами організаторів акції, підприємці готуються до різних сценаріїв. Вони вимагають зі сцени "нормальних умов роботи для малого бізнесу” і заявляють, що готові до силового сценарію і навіть до "залучення праворадикальних сил”.

Протестувальники планують сьогодні влаштувати ходу до Урядового кварталу та повернутись на Майдан. Поліція вже обмежила рух транспорту центром столиці.

Як повідомляють журналісти з місця події, сьогодні поліція не оточує мітингарів щільним кільцем, як це було тиждень тому.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, через протест ФОПів Офіс президента і Верховну Раду почали посилено охороняти правоохоронці.

В'їзд на Банкову зараз перекритий КрАЗами. Поруч зосереджена велика кількість силовиків. Будівлю парламенту також оточено. Очевидно, що заходи безпеки пов'язані з незгасаючими протестами підприємців, які не виключають і силового розвитку подій”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.

Київ протест митинг акція підприємці ФОП
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