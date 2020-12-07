У Києві більше тисячі педагогів хворіє коронавірусом - Кличко
П'ять шкіл та десять дитсадків закриті на карантин
П'ять шкіл та десять дитсадків закриті на карантин
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті коронавірусом хворіють понад 1 100 педагогів, також хворіють майже 1 500 школярів.
Про це мер розповів під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.
На сьогодні в місті зачинені на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні 1190 класів у 289-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів", - зазначив він.
За його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 215 груп у 155-ти садках, а десять садочків - повністю зачинені. Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні - понад 46%.
Раніше повідомлялося, що протягом попередньої доби в Україні зафіксували 8 641 новий випадок коронавірусної інфекції.
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