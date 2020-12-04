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04 грудня 2020, 16:00 719

У Мінкульті розповіли про нові обмеження на новорічні свята

04 грудня 2020, 16:00 719
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Обмеження торкнуться різних сфер культури
Обмеження торкнуться різних сфер культури
Фото: flickr
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В Україні продовжують обговорювати введення більш жорстких карантинних обмежень та локдауну на період новорічних свят.

Тому у Міністерстві культури України схвалили рішення про обмеження кількості людей під час релігійних служб і святкових заходів, йдеться на Facebook-сторінці відомства, пише RegioNews.

Так, у зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусом і несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні, було прийнято рішення обмежити кількість учасників релігійних обрядів і свят до 20 осіб.

Чи будуть діяти дані обмеження на період релігійних свят на початку січня – Різдва і Хрещення, на цей час не уточнюється.

Також обмеження торкнуться й інших сфер культури. В кінотеатрах і театрах наповненість залів глядачами не повинна перевищувати 50% місць. Екскурсії в музеях проводити дозволено, але тільки за умови розміщення однієї людини на 20 квадратних метрах.

Повідомляється також, що якщо у списку карантинних обмежень будуть зміни, то українців попередять про це за сім днів, щоб була можливість підготуватися заздалегідь.

"Карантин вихідного дня" закінчився! Відтепер і в вихідні, і в будні на всій території країни будуть діяти карантинні...

Posted by Міністерство культури та інформаційної політики України on Wednesday, December 2, 2020

Нагадаємо, раніше У КМДА розповіли, як пройдуть новорічні свята у столиці під час карантину.

коронавірус Україна карантин Мінкульт Обмеження
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