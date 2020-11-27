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27 листопада 2020, 12:17 2687

Локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19 - МОЗ

27 листопада 2020, 12:17 2687
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Цей крок може суттєво зменшити захворюваність на коронавірус в Україні
Цей крок може суттєво зменшити захворюваність на коронавірус в Україні
Фото: із відкритих джерел
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Введення жорсткого карантину розірве ланцюг передачі COVID-19, тобто зведе зараження коронавірусом в Україні до нуля.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Введення жорсткого карантину і розірвання повністю ланцюгу передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, зменшення захворюваності на COVID-19, ну практично його можна звести до нуля", - сказав Степанов.

Він зазначив, що в такому випадку також потрібно враховувати економічну ситуацію.

Міністр стверджує, що існують передумови для введення жорсткого карантину. Це епідемічна ситуація та навантаження на медичну систему.

Степанов підсумував, що у МОЗ також викликають сильні побоювання новорічні свята через великі скупчення людей.

Нагадаємо, COVID-19 в Україні: вперше понад 16 тисяч нових випадків за добу.

коронавірус МОЗ карантин локдаун Максим Степанов
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