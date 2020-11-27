Локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19 - МОЗ
Введення жорсткого карантину розірве ланцюг передачі COVID-19, тобто зведе зараження коронавірусом в Україні до нуля.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Введення жорсткого карантину і розірвання повністю ланцюгу передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, зменшення захворюваності на COVID-19, ну практично його можна звести до нуля", - сказав Степанов.
Він зазначив, що в такому випадку також потрібно враховувати економічну ситуацію.
Міністр стверджує, що існують передумови для введення жорсткого карантину. Це епідемічна ситуація та навантаження на медичну систему.
Степанов підсумував, що у МОЗ також викликають сильні побоювання новорічні свята через великі скупчення людей.
Нагадаємо, COVID-19 в Україні: вперше понад 16 тисяч нових випадків за добу.