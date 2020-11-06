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06 листопада 2020, 16:36 85

У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу

06 листопада 2020, 16:36 85
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Фото: із відкритих джерел
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Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов заявив, що захворів на COVID-19.

Про це Борзов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції. Але не самоізолююсь від життя Вінницької області”, - написав Борзов.

Він закликав громадян берегти себе і оточуючих, а також нагадав, що у Вінницькій області вперше появилися території "червоної” зони, до якої з 9 листопада потрапили місто Козятин і Тиврівський район.

Решта області залишається в "помаранчевій” зоні поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на COVID-19, він перебуває на самоізоляції.

коронавірус Вінниця захворювання ОДА Чиновник Сергій Борзов
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