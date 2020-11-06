У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу
Чиновник буде працювати дистанційно на самоізоляції
Чиновник буде працювати дистанційно на самоізоляції
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов заявив, що захворів на COVID-19.
Про це Борзов повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції. Але не самоізолююсь від життя Вінницької області”, - написав Борзов.
Він закликав громадян берегти себе і оточуючих, а також нагадав, що у Вінницькій області вперше появилися території "червоної” зони, до якої з 9 листопада потрапили місто Козятин і Тиврівський район.
Решта області залишається в "помаранчевій” зоні поширення коронавірусу.
Нагадаємо, раніше голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на COVID-19, він перебуває на самоізоляції.
В Одесі резервний госпіталь для ковід-інфікованих можуть розгорнути на морвокзаліВсі новини »
06 листопада 2020, 16:25Три члени Чернівецької ТВК інфіковані коронавірусом
06 листопада 2020, 14:50Карантин: У МОЗ прогнозують, що Київ може "почервоніти"
06 листопада 2020, 14:32
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева