У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу

Чиновник буде працювати дистанційно на самоізоляції

Чиновник буде працювати дистанційно на самоізоляції

Фото: із відкритих джерел

Про це Борзов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції. Але не самоізолююсь від життя Вінницької області”, - написав Борзов.

Він закликав громадян берегти себе і оточуючих, а також нагадав, що у Вінницькій області вперше появилися території "червоної” зони, до якої з 9 листопада потрапили місто Козятин і Тиврівський район.

Решта області залишається в "помаранчевій” зоні поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на COVID-19, він перебуває на самоізоляції.