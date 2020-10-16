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16 жовтня 2020, 08:44 4

Степанов: діагноз COVID-19 ставлять за симптоматикою, позитивний ПЛР-тест необов'язковий

16 жовтня 2020, 08:44 4
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Такий підхід лікарі практикують вже близько двох місяців
Такий підхід лікарі практикують вже близько двох місяців
Фото: з відкритих джерел
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Вже близько двох місяців в Україні пацієнтам ставлять діагноз COVID-19 без позитивних ПЛР-тестів. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, лікарі звертають увагу на симптоматику захворювання.

Як передає RegioNews, про це міністр заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За словами Степанова, такий спосіб визначення діагнозу "внесений до стандартів".

За світовою статистикою, до 30% ПЛР-тестів є негативними при підтвердженому діагнозі "COVID-19". Це пов'язано з особливостями ПЛР-тестування і фізіологічними особливостями людини", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть безкоштовно робити тести на COVID-19 в приватних лабораторіях. Кабінет міністрів України додатково виділив на тестування в Україні 260 млн грн.

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