Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом
Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі”, - написав політик.
Він додав, що буде знаходитися на ізоляції та працювати дистанційно.
Також голова Верховної Ради закликав усіх дотримуватись карантинних обмежень та берегти себе і близьких.
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.
Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака.