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11 листопада 2020, 18:40 131

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом

11 листопада 2020, 18:40 131
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Він буде працювати дистанційно на самоізоляції
Він буде працювати дистанційно на самоізоляції
Фото: із відкритих джерел
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Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі”, - написав політик.

Він додав, що буде знаходитися на ізоляції та працювати дистанційно.

Також голова Верховної Ради закликав усіх дотримуватись карантинних обмежень та берегти себе і близьких.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака.

Дмитро Разумков
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