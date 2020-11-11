Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом

Він буде працювати дистанційно на самоізоляції

Він буде працювати дистанційно на самоізоляції

Фото: із відкритих джерел

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі”, - написав політик.

Він додав, що буде знаходитися на ізоляції та працювати дистанційно.

Також голова Верховної Ради закликав усіх дотримуватись карантинних обмежень та берегти себе і близьких.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака.