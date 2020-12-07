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Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус
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07 грудня 2020, 11:58 398

Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус

07 грудня 2020, 11:58 398
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Температури у нього немає, тому він працює онлайн
Температури у нього немає, тому він працює онлайн
Фото з відкритих джерел
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У міського голови Львова Андрія Садового виявили коронавірус. Позитивний результат мер міста отримав у понеділок, 7 грудня.

Про це він повідомив у Telegram зранку понеділка, пише RegioNews.

"Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте", – написав Садовий.

Мер Львова зазначив, що температури у нього немає, тому він працює онлайн.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 грудня, під час урочистого засідання сесії Львівської міської ради Андрій Садовий склав присягу і офіційно став міським головою Львова.

коронавірус Львів хвороба ізоляція Садовий Андрій
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