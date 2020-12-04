Шмигаль розповів про програми підтримки бізнесу і людей на карантині

Матеріальна допомога з боку держави не буде оподатковуватись

Матеріальна допомога з боку держави не буде оподатковуватись

Фото: Facebook

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у випадку посилення карантинних обмежень, з боку держави буде передбачена підтримка для людей та бізнесу.

Як передає RegioNews, про це він написав на сторінці у Facebook.

"Які програми підтримки діятимуть у разі запровадження жорсткого карантину? Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам у розмірі 8 тис. грн. Допомога може надаватися найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок посилення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування", - написав Шмигаль.

Окрім того, у разі потреби буде надана одноразова матеріальна допомога юридичним особам з метою збереження робочих місць. Наприклад, якщо підприємець-юридична особа вимушено скорочує тривалість робочого часу працівника через посилений карантин, то він зможе отримати одноразову допомогу на одного такого працівника до 8 тис. грн.

"Запровадження податкових канікул для 200 тисяч ФОПів першої групи, що звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 року до травня 2021 року. Списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за усіма податками й зборами не перевищує 3060 грн та він непогашений станом на 1 листопада 2020 року", - додав прем'єр.

Він відзначив, що також у разі запровадження жорсткішого карантину буде відтерміновано на строк до одного року сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року.

Також передбачається звільнення від оподаткування матеріальної допомоги, яку громадяни та бізнес отримуватимуть від держави у зв'язку з посиленим карантином - матеріальна допомога не буде оподатковуватися ПДФО та податком на прибуток.

Зазначені кроки мають допомогти людям та чесному бізнесу пройти період жорстких карантинних обмежень у разі їх запровадження. Вдячний Президенту та народним депутатам за злагоджену роботу на благо українців", - додав Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду.