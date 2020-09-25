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25 вересня 2020, 09:02 8

У Нацгвардії зафіксували спалах коронавірусної інфекції

25 вересня 2020, 09:02 8
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Військовослужбовців направили у медичні заклади
Військовослужбовців направили у медичні заклади
Фото: з відкритих джерел
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В одній з військових частин Національної гвардії України зафіксований спалах захворювання військовослужбовців частини коронавірусною хворобою COVID-19. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Один з них - військовослужбовець строкової служби, який 11 вересня повернувся з відпустки, з Черкаської області. Перші ознаки захворювання з’явились 20.09.2020 року. Два інших хворих – військовослужбовці за контрактом, які знаходяться у штаті чергової служби частини, поскаржилися на погіршення стану здоров’я 20.09 та 23.09.2020 року", - повідомили в Нацгвардії.

Військовослужбовців в екстреному порядку направили у медичні заклади м. Запоріжжя, де їм провели діагностичні обстеження методом ПЛР, які показали позитивні результати.

Наразі військовослужбовці проходять лікування в ДУ "ТМО МВС України по Запорізькій області": військовослужбовець строкової служби – в стаціонарних умовах, військовослужбовці за контрактом – амбулаторно в умовах самоізоляції під контролем медичних працівників військових частин 3033 і 3026 та ДУ "ТМО МВС України по Запорізькій області".

Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу знову виявили понад 3300 нових випадків.

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