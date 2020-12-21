В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19
Виявили менше 7000 нових випадків зараження коронавірусом
Виявили менше 7000 нових випадків зараження коронавірусом
В Україні за минулу добу зафіксовано 6 545 нових випадків хвороби, 80 осіб померли, одужали 5106 пацієнтів, були госпіталізовані 1766 осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
6 545 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників", - повідомив міністр.
Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 970 993 особи;
- одужало – 586 268 осіб;
- летальних випадків – 16 665;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.
Нагадаємо, в Україні 19 грудня зареєстрували понад восьми тисяч нових випадків Covid-19.
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