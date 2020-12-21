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21 грудня 2020, 09:03 9

В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19

21 грудня 2020, 09:03 9
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Виявили менше 7000 нових випадків зараження коронавірусом
Виявили менше 7000 нових випадків зараження коронавірусом
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксовано 6 545 нових випадків хвороби, 80 осіб померли, одужали 5106 пацієнтів, були госпіталізовані 1766 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6 545 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників", - повідомив міністр.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 970 993 особи;
  • одужало – 586 268 осіб;
  • летальних випадків – 16 665;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

Нагадаємо, в Україні 19 грудня зареєстрували понад восьми тисяч нових випадків Covid-19.

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