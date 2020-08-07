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07 серпня 2020, 20:21 1

У понеділок МОЗ запропонує нові критерії карантинних зон

07 серпня 2020, 20:21 1
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Пропозиції МОЗ розглянуть на засіданні уряду 10 серпня
Фото: Кабінет міністрів України
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На засіданні Кабміну, яке відбудеться в понеділок, 10 серпня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запропонує змінити критерії визначення епідеміологічної ситуації по регіонах.

Про це сам Степанов розповів сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, МОЗ пропонує враховувати кількість нових хворих за останні сім днів та збільшити показник необхідних тестів на COVID-19 з 24 до 32 на 100 тисяч населення.

Якщо Кабмін схвалить ці зміни, вже у вівторок, 11 серпня, комісія з питань ТЕБ та НС затвердить оновлений поділ України на зони карантину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Луцьк і Тернопіль, які були в "червоній зоні" карантину минулого тижня, сьогодні були розподілені в "помаранчеву" і "жовту" зони відповідно. Харків був включений в "червону зону" сьогодні вранці помилково і залишається в "зеленій зоні".

Кабмін карантин МОЗ Максим Степанов зона
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