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20 листопада 2020, 12:43 9

У Києві вкоротила собі віку хвора на коронавірус 78-річна жінка

20 листопада 2020, 12:43 9
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Її тіло виявив медперсонал
Її тіло виявив медперсонал
Фото з відкритих джерел
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У Києві повісилася 78-річна жінка, яка боролася з COVID-19 в лікарні №12.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "Страна", її тіло виявив медперсонал.

Наголошується, що трагедія сталася в лікарні №12, що розташована на вулиці Професора Підвисоцького у Печерському районі столиці.

У четвер, 19 листопада, медики виявили на п'ятому поверсі медустанови, де лікуються хворі з підтвердженим діагнозом коронавірус, тіло 78-річної пацієнтки в петлі. Допомогти їй вже було неможливо.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Поліція почала розслідування за ст. 115 КК України - "Умисне вбивство". Нині правоохоронці опитують персонал, але через специфіку інфекційного відділення, а також ризик заразитися COVID-19, проведення слідчих дій вкрай важко.

На цей час відомо, що передумов про наявність криміналу в тому, що трапилося, немає. Тому основною версією розглядається самогубство, ймовірно через хворобу.

Нагадаємо, в жовтні у київських лікарнях за тиждень сталося два самогубства пацієнтів з COVID-19.

коронавірус Київ убивство поліція самоубивство
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