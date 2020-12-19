Сьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину: що забороняється

Нові обмеження запроваджуються по всій території країни додатково до заборон "помаранчевої" зони, які діють зараз

Нові обмеження запроваджуються по всій території країни додатково до заборон "помаранчевої" зони, які діють зараз

Фото: із відкритих джерел

Від сьогодні, 19 грудня, в Україні вступають в дію нові карантинні обмеження, які стосуються роботи закладів громадського харчування, сфери розваг і проведення масових заходів.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів прийняв 14 грудня, передає RegioNews.

У період святкування Нового року та Різдва забороняється проведення святкових заходів і банкетів у закладах громадського харчування, також обмежуються масові і релігійні заходи.

Винятком буде лише новорічна ніч, з 31 грудня на 1 січня ресторани і кафе зможуть працювати до 01:00.

Так, згідно із нововведеннями, із 19 грудня 2020 року по всій території України заборонено:

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.

Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Обмеження, які продовжують працювати без змін (забороняється):

Перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації.

Проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади).

Робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.

Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Розміщення в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри.

Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями.

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).

Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти.

Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога).

Робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів.

Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців.

Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).

Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

Нагадаємо, з 19 грудня в Україні діятимуть нові карантинні обмеження - Кабмін.

Уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні, посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.