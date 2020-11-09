У міністра фінансів Марченка виявили коронавірус

Він перебуває на лікарняному

Він перебуває на лікарняному

Фото: із відкритих джерел

Про це під час спілкування з членами громадської організації "Авто Євро Сила", яка об'єднує власників автомобілів на іноземній реєстрації, повідомила народна депутатка Ірина Верещук, передає RegioNews.

Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на ковід і сьогодні на лікарняному. Однак я мала з ним розмову по телефону, ми проговорили усі дражливі моменти", - сказала вона.

Верещук додала, що хотіла зустрітися із міністром фінансів, щоб обговорити питання розмитнення вживаних імпортних автомобілів.

Сам Марченко поки що ніяк не прокоментував цю інформацію. Пресслужба міністерства також ще не підтвердила захворювання міністра.

Нагадаємо, глава Рівненської ОДА захворів на коронавірус, він пішов на самоізоляцію.