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16 жовтня 2020, 15:17 7

Міськрада Харкова офіційно запровадила обмеження "червоної” зони карантину

16 жовтня 2020, 15:17 7
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Транспорт міста буде працювати у звичайному режимі
Транспорт міста буде працювати у звичайному режимі
Фото: flickr
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Міська влада Харкова буде виконувати всі протиепідемічні накази, які ухвалені центральними органами державної влади.

Про це під час засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив перший заступник мера Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Усе те що нам наказано, а саме: закриття кінотеатрів, будемо ухвалювати рішення про закриття кінотеатрів, закриття розважальних закладів, теж будемо ухвалювати рішення і вносимо це в протокол. Крім цього, є частина – закриття соціальних і реабілітаційних послуг, - сказав Терехов.

Він також додав, що у Харкові потрібно зважено підійти до питання закриття спортивних клубів, оскільки вони належать малому і середньому бізнесу.

Що стосується малого і середнього бізнесу. За умови, що будуть дотримуватися всі заходи безпеки, вони продовжують працювати, оскільки це ніяким не наказано рішенням, яке ухвалила комісія", - повідомив Терехов.

Крім того, заступник мера звернувся до харків’ян із проханням поставитися серйозно до обмежень і дотримуватися маскового режиму в усьому транспорті та громадських місцях.

Нагадаємо, Харків внесли до "червоної зони" карантину, також "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області.

карантин засідання Харьків горсовет червона зона Обмеження
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