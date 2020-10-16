Міськрада Харкова офіційно запровадила обмеження "червоної” зони карантину

Транспорт міста буде працювати у звичайному режимі

Транспорт міста буде працювати у звичайному режимі

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Про це під час засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив перший заступник мера Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Усе те що нам наказано, а саме: закриття кінотеатрів, будемо ухвалювати рішення про закриття кінотеатрів, закриття розважальних закладів, теж будемо ухвалювати рішення і вносимо це в протокол. Крім цього, є частина – закриття соціальних і реабілітаційних послуг, - сказав Терехов.

Він також додав, що у Харкові потрібно зважено підійти до питання закриття спортивних клубів, оскільки вони належать малому і середньому бізнесу.

Що стосується малого і середнього бізнесу. За умови, що будуть дотримуватися всі заходи безпеки, вони продовжують працювати, оскільки це ніяким не наказано рішенням, яке ухвалила комісія", - повідомив Терехов.

Крім того, заступник мера звернувся до харків’ян із проханням поставитися серйозно до обмежень і дотримуватися маскового режиму в усьому транспорті та громадських місцях.

Нагадаємо, Харків внесли до "червоної зони" карантину, також "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області.