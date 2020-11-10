Україна готова розмістити табори на адмінкордоні з Кримом через COVID-19, - Резніков

Якого роду послуги будуть надаватися в цих таборах, і якими вони будуть — не уточнюється

Якого роду послуги будуть надаватися в цих таборах, і якими вони будуть — не уточнюється

Фото з відкритих джерел

Україна висловила готовність розмістити гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом в зв'язку з поширенням коронавірусу на окупованому півострові

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янезом Ленарчичем, пише RegioNews з посиланням на повідомлення Мінреінтеграціі. Якого роду послуги будуть надаватися в цих таборах, і якими вони будуть — у повідомленні не уточнюється. В ході зустрічі Резніков і Ленарчич обговорили пенсії. Єврокомісар висловив надію, що вони для українських громадян будуть збережені. "Уряд скасував обов'язкову верифікацію протягом 60 діб, а також робить всі необхідні кроки для того, щоб громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно", — заявив Резніков. Він додав, що з 10 листопада відкрито два нових КПВВ в Луганській області. "На одному з них — в Щастя, відкритий багатофункціональний сервісний центр, де люди можуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги, в тому числі — розв'язати питання пенсійного забезпечення та зняти готівку", - зауважив віцепрем'єр. Нагадаємо, 9 листопада на адміністративному кордоні із окупованим Кримом затримали колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України, якого підозрюють у державній зраді.

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