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10 листопада 2020, 16:11 84

Україна готова розмістити табори на адмінкордоні з Кримом через COVID-19, - Резніков

10 листопада 2020, 16:11 84
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Якого роду послуги будуть надаватися в цих таборах, і якими вони будуть — не уточнюється
Якого роду послуги будуть надаватися в цих таборах, і якими вони будуть — не уточнюється
Фото з відкритих джерел
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Україна висловила готовність розмістити гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом в зв'язку з поширенням коронавірусу на окупованому півострові

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янезом Ленарчичем, пише RegioNews з посиланням на повідомлення Мінреінтеграціі.

Якого роду послуги будуть надаватися в цих таборах, і якими вони будуть — у повідомленні не уточнюється.

В ході зустрічі Резніков і Ленарчич обговорили пенсії. Єврокомісар висловив надію, що вони для українських громадян будуть збережені.

"Уряд скасував обов'язкову верифікацію протягом 60 діб, а також робить всі необхідні кроки для того, щоб громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно", — заявив Резніков.

Він додав, що з 10 листопада відкрито два нових КПВВ в Луганській області.

"На одному з них — в Щастя, відкритий багатофункціональний сервісний центр, де люди можуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги, в тому числі — розв'язати питання пенсійного забезпечення та зняти готівку", - зауважив віцепрем'єр.

Нагадаємо, 9 листопада на адміністративному кордоні із окупованим Кримом затримали колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України, якого підозрюють у державній зраді.

коронавірус Україна карантин Крим окупація
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