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В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
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01 жовтня 2020, 10:01 11

В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19

01 жовтня 2020, 10:01 11
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Найбільше нових випадків виявили у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях
Найбільше нових випадків виявили у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях
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В Україні за добу, 30 вересня, COVID-19 діагностували 4069 людям, зафіксовано 64 летальних випадки, 2083 пацієнта одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Харківській області - 450, у Дніпропетровській області - 266, в Одеській області - 260 осіб, у Тернопільській області - 253 і в Сумській області - 212.

У Києві за добу діагностували COVID-19 у 377 осіб і 10 хворих померли. В Київській області - ще 140 випадків захворювання і 4 смерті.

За весь час пандемії в Україні захворіло 213 028 осіб, з них 94 443 одужали, летальних випадків - 4193.

Раніше повідомлялося, що 29 вересня в Україні виявили 4 027 інфікованих COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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