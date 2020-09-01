Коронавірус в Україні: за добу понад 2000 нових випадків зараження
В Україні за 31 серпня зафіксовано 2088 випадків захворювання COVID-19, 48 летальних випадків, 688 людина одужала від хвороби.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За весь час пандемії в Україні захворіло 123 303 осіб, з них 57 802 одужали, летальних випадків - 2605.
Найбільше заражень за 31 серпня зафіксовано в Харківській області – 262, в Одеській області - 211 осіб, у Львівській області – 193, у Тернопільській області – 180, в Івано-Франківській області – 169.
У Києві – 176 нових випадків, 5 летальних. Також у Київській області за добу виявлено 86 хворих з коронавірусом.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4044 випадки;
- Волинська область — 5523 випадки;
- Дніпропетровська область — 2398 випадків;
- Донецька область — 1448 випадків;
- Житомирська область — 3382 випадки;
- Закарпатська область — 7600 випадків;
- Запорізька область — 1627 випадків;
- Івано-Франківська область — 9348 випадків;
- Кіровоградська область — 816 випадків;
- м. Київ — 13546 випадків;
- Київська область — 5775 випадків;
- Львівська область — 14703 випадки;
- Луганська область — 320 випадків;
- Миколаївська область — 1284 випадки;
- Одеська область — 7494 випадки;
- Полтавська область — 808 випадків;
- Рівненська область — 9269 випадків;
- Сумська область — 1532 випадки;
- Тернопільська область — 6194 випадки;
- Харківська область — 9338 випадків;
- Херсонська область — 400 випадків;
- Хмельницька область — 2519 випадків;
- Чернівецька область — 10420 випадків;
- Черкаська область — 1594 випадки;
- Чернігівська область — 1941 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 30 серпня виявили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, за минулу добу померли 30 осіб, 380 людина одужала від хвороби.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)