Коронавірус в Україні: за добу понад 2000 нових випадків зараження

Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській, Одеській, Львівській областях

Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській, Одеській, Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 31 серпня зафіксовано 2088 випадків захворювання COVID-19, 48 летальних випадків, 688 людина одужала від хвороби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в Україні захворіло 123 303 осіб, з них 57 802 одужали, летальних випадків - 2605.

Найбільше заражень за 31 серпня зафіксовано в Харківській області – 262, в Одеській області - 211 осіб, у Львівській області – 193, у Тернопільській області – 180, в Івано-Франківській області – 169.

У Києві – 176 нових випадків, 5 летальних. Також у Київській області за добу виявлено 86 хворих з коронавірусом.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4044 випадки;

Волинська область — 5523 випадки;

Дніпропетровська область — 2398 випадків;

Донецька область — 1448 випадків;

Житомирська область — 3382 випадки;

Закарпатська область — 7600 випадків;

Запорізька область — 1627 випадків;

Івано-Франківська область — 9348 випадків;

Кіровоградська область — 816 випадків;

м. Київ — 13546 випадків;

Київська область — 5775 випадків;

Львівська область — 14703 випадки;

Луганська область — 320 випадків;

Миколаївська область — 1284 випадки;

Одеська область — 7494 випадки;

Полтавська область — 808 випадків;

Рівненська область — 9269 випадків;

Сумська область — 1532 випадки;

Тернопільська область — 6194 випадки;

Харківська область — 9338 випадків;

Херсонська область — 400 випадків;

Хмельницька область — 2519 випадків;

Чернівецька область — 10420 випадків;

Черкаська область — 1594 випадки;

Чернігівська область — 1941 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 30 серпня виявили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, за минулу добу померли 30 осіб, 380 людина одужала від хвороби.

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