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Коронавірус в Україні: за добу понад 2000 нових випадків зараження
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01 вересня 2020, 09:49 12

Коронавірус в Україні: за добу понад 2000 нових випадків зараження

01 вересня 2020, 09:49 12
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Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській, Одеській, Львівській областях
Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській, Одеській, Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 31 серпня зафіксовано 2088 випадків захворювання COVID-19, 48 летальних випадків, 688 людина одужала від хвороби.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в Україні захворіло 123 303 осіб, з них 57 802 одужали, летальних випадків - 2605.

Найбільше заражень за 31 серпня зафіксовано в Харківській області – 262, в Одеській області - 211 осіб, у Львівській області – 193, у Тернопільській області – 180, в Івано-Франківській області – 169.

У Києві – 176 нових випадків, 5 летальних. Також у Київській області за добу виявлено 86 хворих з коронавірусом.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4044 випадки;
  • Волинська область — 5523 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2398 випадків;
  • Донецька область — 1448 випадків;
  • Житомирська область — 3382 випадки;
  • Закарпатська область — 7600 випадків;
  • Запорізька область — 1627 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9348 випадків;
  • Кіровоградська область — 816 випадків;
  • м. Київ — 13546 випадків;
  • Київська область — 5775 випадків;
  • Львівська область — 14703 випадки;
  • Луганська область — 320 випадків;
  • Миколаївська область — 1284 випадки;
  • Одеська область — 7494 випадки;
  • Полтавська область — 808 випадків;
  • Рівненська область — 9269 випадків;
  • Сумська область — 1532 випадки;
  • Тернопільська область — 6194 випадки;
  • Харківська область — 9338 випадків;
  • Херсонська область — 400 випадків;
  • Хмельницька область — 2519 випадків;
  • Чернівецька область — 10420 випадків;
  • Черкаська область — 1594 випадки;
  • Чернігівська область — 1941 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 30 серпня виявили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, за минулу добу померли 30 осіб, 380 людина одужала від хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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