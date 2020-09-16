Уряд змінив умови поділу регіонів на карантинні зони
Кабінет міністрів України змінив умови поділу регіонів на зони карантину.
Відповідне рішення під час засідання 16 вересня схвалили міністри, передає RegioNews.
Рішення про "червону зону" карантину буде ухвалюватись спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі завантаженості понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів підряд, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 15 днів більше, ніж у 5 разів.
Посилення карантину в "червоних зонах" також визначатиметься спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС.
"Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження певних сфер, які в конкретному регіоні призводить до спалахів хвороби", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть змінити роботу шкіл і дитячих садків.