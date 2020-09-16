Уряд змінив умови поділу регіонів на карантинні зони

Регіони підключили до ухвалення рішення щодо "червоних" зон

Регіони підключили до ухвалення рішення щодо "червоних" зон

Фото: КМУ

Відповідне рішення під час засідання 16 вересня схвалили міністри, передає RegioNews.

Рішення про "червону зону" карантину буде ухвалюватись спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі завантаженості понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів підряд, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 15 днів більше, ніж у 5 разів.

Посилення карантину в "червоних зонах" також визначатиметься спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС.

"Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження певних сфер, які в конкретному регіоні призводить до спалахів хвороби", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть змінити роботу шкіл і дитячих садків.