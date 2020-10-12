Суми ігнорують потрапляння до "червоної" зони: транспорт і заклади працюють

Багато водіїв не контролюють використання пасажирами засобів індивідуального захисту

Багато водіїв не контролюють використання пасажирами засобів індивідуального захисту

Фото: flickr

В Сумах попри встановлення відсьогодні, 12 жовтня, «червоного» рівня епідемічної небезпеки містом курсує громадський транспорт і працюють заклади громадського харчування, зокрема кафе.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що перевезення пасажирів здійснюється як тролейбусами, так і автобусами та маршрутками.

При цьому багато водіїв не контролюють використання пасажирами засобів індивідуального захисту.

Крім того, переважна більшість людей на відкритому повітрі також не користується захисними масками, хоча виконавчий комітет Сумської міськради 9 жовтня ухвалив рішення, яким заборонив перебування громадян без засобів індивідуального захисту в громадських будинках та спорудах (в тому числі в службових кабінетах та офісах), громадському транспорті, громадських місцях та на відкритому повітрі.

Нагадаємо, у Сумах припинили продаж квитків на потяги "Укрзалізниці”.

Як відомо, 9 жовтня в Україні оновили карантинні зони: Суми і Канів стали "червоними", Київ – "помаранчевим".

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