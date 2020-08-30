Стало відомо, у яких регіонах буде дистанційне навчання у школах

МОЗ просить освітян проводити уроки на відкритому повітрі

МОЗ просить освітян проводити уроки на відкритому повітрі

Перехід на виключно дистанційну форму навчання буде здійснюватися в разі потрапляння населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад, до зони червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, передає RegioNews.

"Якщо школа з точки зору свого освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи в "червоному” рівні, наприклад, знаходячись в тому ж "помаранчевому" рівні, зробити такий процес навчання змішаної форми — дистанційна і безпосередньо стаціонар у школі, це вже питання, яке вирішується на рівні школи. Але перехід на виключно дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання безпосередньо в школі, це виключно, коли є червоний рівень епідеміологічної небезпеки в районі або в місті”, - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, за яких умов потрібно буде зі звичайної форми навчання у закладах освіти перейти на змішану.

Він нагадав, що МОЗ надало чіткі рекомендації щодо зон за рівнем епідемічної небезпеки.

"Ми чітко дали рекомендації щодо зон, в якому рівні небезпеки припиняється навчання в школі й переходять на дистанційну форму навчання, - це виключно червона зона”, - наголосив міністр.

Він також закликав освітян за можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

"Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що по можливості максимально проводити заняття на відкритому повітрі. Ми ж розуміємо, що є заняття, які просто неможливо, згідно з планами навчання, проводити на відкритому повітрі. Це стосується всіх без виключення класів - і початкової школи, і старшої школи. Тому залежно від ваших навчальних планів, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтеся проводити заняття на відкритому повітрі”, - додав Степанов.

Раніше у Кабміні сказали, чи можуть в Україні знову запровадити жорсткий карантин.

Також відомо, що 26 серпня в Україні до 31 жовтня продовжили карантин.