09:46  27 жовтня
В Україні за добу виявили понад 6600 нових випадків коронавірусу
08:42  27 жовтня
Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені
08:13  27 жовтня
Доба в ООС: на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2020, 09:46 8

В Україні за добу виявили понад 6600 нових випадків коронавірусу

27 жовтня 2020, 09:46 8
Читайте также на русском языке
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві і у Харківській області
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві і у Харківській області
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за попередню добу, 26 жовтня, COVID-19 виявили у 6 677 осіб, померли 126 хворих, були госпіталізовані 1 022 людини, 2799 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За попередню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Харківській області – 556, у місті Києві – 525, у Львівській області – 478, в Одеській області – 461 та у Чернівецькій області – 389", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за добу було проведено 56 710 тестувань на коронавірус. З них 33 361 дослідження методом ПЛР та 22 349 - методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні захворіла 355 601 людина, з них 145 336 одужали, летальних випадків - 6590.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5426 осіб, зафіксовано 73 летальних випадки.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вірус карантин хвороба пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Всі блоги »