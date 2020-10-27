В Україні за добу виявили понад 6600 нових випадків коронавірусу

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві і у Харківській області

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві і у Харківській області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за попередню добу, 26 жовтня, COVID-19 виявили у 6 677 осіб, померли 126 хворих, були госпіталізовані 1 022 людини, 2799 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За попередню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Харківській області – 556, у місті Києві – 525, у Львівській області – 478, в Одеській області – 461 та у Чернівецькій області – 389", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за добу було проведено 56 710 тестувань на коронавірус. З них 33 361 дослідження методом ПЛР та 22 349 - методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні захворіла 355 601 людина, з них 145 336 одужали, летальних випадків - 6590.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5426 осіб, зафіксовано 73 летальних випадки.

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