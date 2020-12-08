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08 грудня 2020, 17:55 574

Степанов сказав, скільки українців потребують вакцинації від коронавірусу

08 грудня 2020, 17:55 574
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При цьому міністр особисто виступає проти примусової вакцинації
При цьому міністр особисто виступає проти примусової вакцинації
Фото: із відкритих джерел
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В Україні потребують щеплення від коронавірусу понад 20 мільйонів громадян. Це ті українці, які входять у різні групи ризику.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

"Загальна кількість людей, які потребують вакцинації, — це категорії громадян, що входять в різні групи ризику (або за професійною ознакою, або за станом здоров'я або за віком)... Це понад 20 мільйонів громадян, які потребують щеплення. І ми будемо наполягати і доводити, що це дуже необхідно", — розповів глава МОЗ.

При цьому міністр особисто виступає проти примусової вакцинації.

"Я не прихильник примусового щеплення. Я вважаю, що треба максимально пояснювати, доводити безпеку цих вакцин, які ми будемо використовувати в Україні", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 може з'явитися в аптеках.

коронавірус Україна вакцина міністр МОЗ
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