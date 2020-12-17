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17 грудня 2020, 12:59 150

Українських підприємців штрафуватимуть за відсутність масок у клієнтів

17 грудня 2020, 12:59 150
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Для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100)
Для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100)
Фото: Рixabay
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В Україні будуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Верховна Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №3890.

Документ підтримав 241 нардеп, пише RegioNews.

Відповідно до закону, для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.

Штрафувати будуть:

  • за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,
  • невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,
  • обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину.

Нагадаємо, за минулий тиждень порушників маскового режиму оштрафували на майже пів мільйона.

коронавірус Україна карантин Верховна Рада маски
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