Українських підприємців штрафуватимуть за відсутність масок у клієнтів

Для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100)

Для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100)

Фото: Рixabay

В Україні будуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Верховна Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №3890.

Документ підтримав 241 нардеп, пише RegioNews. Відповідно до закону, для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн). "Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону. Штрафувати будуть: за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,

невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,

обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину. Нагадаємо, за минулий тиждень порушників маскового режиму оштрафували на майже пів мільйона.

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