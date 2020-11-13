У лікарнях через місяць можуть закінчитися місця для хворих COVID-19 - Степанов

Кількість нових хворих зростає з кожним днем і їх просто нікуди буде приймати

Кількість нових хворих зростає з кожним днем і їх просто нікуди буде приймати

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов побоюється, що через стрімке зростання хворих, вже через місяць в лікарнях можуть закінчитися місця для пацієнтів з COVID-19.

Про це Степанов заявив на брифінгу, передає RegioNews. Якщо ми не будемо дотримуватися правил, ми вже через місяць можемо отримати 100% заповнюваність наших ліжок. Що буде далі, якщо у нас буде 100% заповнюваність ліжок? Просто в лікарнях нікуди буде приймати хворих, у такому випадку не буде надано допомогу саме в умовах стаціонару - людям, яким потрібен кисень", - сказав він. Голова МОЗ назвав карантин вихідного дня вимушеної альтернативою, закликавши до нього поставитися з розумінням. Адже на кону стоять людські життя. Чому карантин вихідного дня? Щоб не перетиналися різні групи незнайомих людей... Кількість контактів буде істотно знижено", - заявив Степанов. Він також заявив, що зима буде дуже важкою для України через коронавірус. Завдання - пройти її з найменшою кількістю людських втрат. У нас не буде легкої зими. Нам буде дуже важко. Наше головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом "втрата" я маю на увазі людське життя", - сказав Степанов. Нагадаємо, в Україні за 12 листопада діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 людям, зафіксовано 172 летальних випадки.

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