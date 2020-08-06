У Хмельницькій ОДА зафіксували спалах коронавірусу
Інфіковано 11 працівників, усі вони на самоізоляції
Інфіковано 11 працівників, усі вони на самоізоляції
Роботу адміністрації переведено у закритий режим. Це означає, що відвідувачів консультують лише по телефону.
Про це пише Regionews з посиланням на Хмельницьку ОДА.
Маємо всього 11 працівників інфікованих COVID-19. Вони на ізоляції, вчора була здійснена обробка приміщення ОДА”, – повідомляють у пресслужбі Хмельницької державної адміністрації.
STOP COVID-19 Хмельницька ОДА інформує: станом на 12.00 6 серпня в Хмельницькій області зареєстровано 1️⃣2️⃣8️⃣1️⃣...Опубліковано Хмельницька обласна державна адміністрація Четвер, 6 серпня 2020 р.
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