У Хмельницькій ОДА зафіксували спалах коронавірусу

Інфіковано 11 працівників, усі вони на самоізоляції

Інфіковано 11 працівників, усі вони на самоізоляції

Фото з відкритих джерел

Роботу адміністрації переведено у закритий режим. Це означає, що відвідувачів консультують лише по телефону.

Про це пише Regionews з посиланням на Хмельницьку ОДА.

Маємо всього 11 працівників інфікованих COVID-19. Вони на ізоляції, вчора була здійснена обробка приміщення ОДА”, – повідомляють у пресслужбі Хмельницької державної адміністрації.

STOP COVID-19 Хмельницька ОДА інформує: станом на 12.00 6 серпня в Хмельницькій області зареєстровано 1️⃣2️⃣8️⃣1️⃣... Опубліковано Хмельницька обласна державна адміністрація Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні в Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19.

МОЗ назвали регіони з найгіршою динамікою поширення коронавірусу, карантин не можуть послабити 11 регіонів.