17:38  06 серпня
Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати
10:43  06 серпня
Зеленський звільнив заступницю голови Держуправління справами
08:18  06 серпня
Минулої доби в зоні ООС зафіксовано один обстріл - штаб
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2020, 16:43 4

У Хмельницькій ОДА зафіксували спалах коронавірусу

06 серпня 2020, 16:43 4
Читайте также на русском языке
Інфіковано 11 працівників, усі вони на самоізоляції
Інфіковано 11 працівників, усі вони на самоізоляції
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Роботу адміністрації переведено у закритий режим. Це означає, що відвідувачів консультують лише по телефону.

Про це пише Regionews з посиланням на Хмельницьку ОДА.

Маємо всього 11 працівників інфікованих COVID-19. Вони на ізоляції, вчора була здійснена обробка приміщення ОДА”, – повідомляють у пресслужбі Хмельницької державної адміністрації.

STOP COVID-19 Хмельницька ОДА інформує: станом на 12.00 6 серпня в Хмельницькій області зареєстровано 1️⃣2️⃣8️⃣1️⃣...

Опубліковано Хмельницька обласна державна адміністрація Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні в Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19.

МОЗ назвали регіони з найгіршою динамікою поширення коронавірусу, карантин не можуть послабити 11 регіонів.

коронавірус карантин Хмельницька область COVID-19 Хмельницький ОДА самоізоляція хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Команду одеського фрегату "Гетьман Сагайдачний" відправили на карантин через COVID-19
06 серпня 2020, 14:09
У Тернополі від коронавірусу померла завідувачка педіатрії
06 серпня 2020, 14:00
У ЗСУ виявили 34 нових випадки COVID-19 за добу
06 серпня 2020, 13:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Місцеві вибори на Рівненщині. Хто проти "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »