МОЗ очікує, що через два тижні COVID-19 піде на спад

Цьому має посприяти карантин вихідного дня

Цьому має посприяти карантин вихідного дня

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, захворюваність піде на спад вже через два тижні.

Степанов також додав, що метою запровадженого карантину є зупинка на сьогоднішніх цифрах, тобто на 11-12 тисячах нових хворих щоденно.

Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів - це в середньому інкубаційним періодом", - сказав він.

Міністр також відреагував на прогноз НАН України щодо рівня захворюваності до кінця листопада. Він пояснив, що науковці, роблячи прогноз, відштовхувалися від сьогоднішньої динаміки.

Ми працюємо з НАН та РНБО. Ми ділимося інформацією. РНБО робить математичну модель. Але ті розрахунки вони (НАН - ред.) робили виходячи з динаміки, яка у нас сьогодні", - додав глава МОЗу.

Нагадаємо, стало відомо про результати наради прем’єра із мерами міст.