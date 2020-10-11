Ситуація із коронавірусом в ОРДЛО критична – Офіс омбудсмена

Лікарні на окупованих територіях переповнені

Лікарні на окупованих територіях переповнені

Фото: flickr

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є критичною.

Про це у Facebook повідомив співробітник Офісу омбудсмена України Павло Лисянський, передає RegioNews.

За його словами, в ОРДЛО лікарні переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках бракує, а обмежувальні заходи не діють.

Зараз в ОРДЛО встановлюють три діагнози – ГРВІ, пневмонія, коронавірус. Людей з першими двома діагнозами відправляють по домівках. Інформацію про справжню кількість хворих на коронавірус окупанти замовчують", – наголосив Лисянський.

Він додав, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не припиняли процес паспортизації РФ для мешканців ОРДЛО та системно вивозили їх до Ростовської області для оформлення паспортів РФ.

Крім того, окупанти не припиняли проводити масові заходи.

Нагадаємо, видача російських паспортів в ОРДЛО: Кабмін планує запровадити санкції.