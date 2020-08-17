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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 серпня 2020, 14:25 15

Друга хвиля COVID-19: Кабмін буде перевіряти готовність лікарень

17 серпня 2020, 14:25 15
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Також буде посилено контроль за дотриманням карантину громадянами
Також буде посилено контроль за дотриманням карантину громадянами
Фото: Кабмін
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Уряд перевірятиме лікарні в рамках підготовки до другої хвилі COVID-19, яка може настати восени.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради в Офісі президента, передає RegioNews.

За словами глави Уряду, у західних областях України серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди.

Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тисяч порушень при використанні додатку "Дій вдома”,- сказав Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що до боротьби з епідемією має бути комплексний підхід, так як люди стомилися від коронавірусу не лише в Україні, а й по всьому світу.

Протистояння COVID-19 – це співпраця держави та людей, і ми, звісно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про своє бачення Національної економічної стратегії-2030. Довгострокова стратегія орієнтуватиметься на передові європейські практики.

коронавірус Кабмін карантин перевірки епідемія лікарні уряд
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