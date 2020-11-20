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20 листопада 2020, 13:59 4

МОЗ щодня збільшує кількість ліжок з підведеним киснем, - Степанов

20 листопада 2020, 13:59 4
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Зараз їх понад 24 тисячі
Зараз їх понад 24 тисячі
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав число ліжок з підведеним киснем для лікування хворих COVID-19. Їх кількість продовжують збільшувати: зараз їх понад 24 тисячі.

Про це він сказав у ході брифінгу 20 листопада, пише RegioNews.

"Так, у нас є проблеми, ми знаємо про ці проблеми, з киснем проблеми. Темпи розгортання пандемії такі, що ми іноді не встигаємо з одного боку, а з іншого боку, ми розв'язуємо ті проблеми, які були 29 років. Якщо ми говоримо про кисень... зараз уже у нас 24 575 ліжок", - сказав міністр.

Степанов запевнив, що кількість ліжок з підведеним киснем або централізовано, або кисневим концентратом збільшують щодня.

Нагадаємо, у жовтні влада направила у регіони понад 570 млн грн для забезпечення лікарень медичним киснем.

коронавірус Україна карантин МОЗ лікарні
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