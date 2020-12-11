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11 грудня 2020, 17:49 141

Коронавірус у Труханова: мера Одеси госпіталізували в інфекційну лікарню

11 грудня 2020, 17:49 141
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Стан здоров’я міського голови Одеси погіршився
Фото: із відкритих джерел
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Мера Одеси Геннадія Труханова, який 9 грудня повідомив, що у нього діагностували COVID-19, сьогодні госпіталізували в інфекційну лікарню.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу”, - написав Труханов.

Він також нагадав про необхідність носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватися всіх карантинних заходів. За словами мера, сьогодні це головна зброя в боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, 9 грудня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що захворів на коронавірус, він тоді сказав, що буде перебувати на самоізоляції та працювати віддалено.

коронавірус Одеса ушпиталення лікарні Геннадій Труханов
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