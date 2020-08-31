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31 серпня 2020, 11:07 6

МОЗ хоче перевірити лікарні, де лікують хворих із коронавірусом

31 серпня 2020, 11:07 6
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Перевірятимуть забезпеченість лікарськими засобами
Перевірятимуть забезпеченість лікарськими засобами
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати перевірки медичних закладів, де лікують хворих на COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Я буду ініціювати цього тижня ряд дій щодо перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Ще раз наголошую: в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих на COVID-19", - сказав міністр.

Степанов додав, що згідно з фінансуванням лікарень, в обов'язковому порядку було передбачено закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на коронавірус.

За його словами, на закупівлю лікарських засобів було передбачено 15,6 млрд грн.

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Нагадаємо, в Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19.

коронавірус перевірки МОЗ лікарні Максим Степанов
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