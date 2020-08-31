МОЗ хоче перевірити лікарні, де лікують хворих із коронавірусом
Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати перевірки медичних закладів, де лікують хворих на COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.
Я буду ініціювати цього тижня ряд дій щодо перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Ще раз наголошую: в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих на COVID-19", - сказав міністр.
Степанов додав, що згідно з фінансуванням лікарень, в обов'язковому порядку було передбачено закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на коронавірус.
За його словами, на закупівлю лікарських засобів було передбачено 15,6 млрд грн.
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