Міськрада Франківська подасться до суду через рішення Кабміну щодо карантину

Про це заявив мер міста

Про це заявив мер міста

Міська рада Івано-Франківська має намір оскаржити в Київському окружному адміністративному суді та скасувати постанову Кабінету міністрів, яке встановлює поділ держави на карантинні зони.

Про це заявив у своєму відеозверненні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

Марцінків нагадав, що раніше Конституційний суд визнав, що встановлення урядом карантинних обмежень суперечить законам України, оскільки таке рішення повинна приймати виключно Верховна Рада.

"Це дає підстави міській раді Івано-Франківська звернутися з позовом до суду і скасувати постанову Кабміну, яким оголошена червона зона. Зокрема, це буде позов до київського окружного адміністративного суду", — заявив він.

Марцінків також зазначив, що потрібно дотримуватися соціальних вимог, але не можна "вбивати економіку".

Оперативно про стан справ 31.09.20 Оперативно про стан справ 31.09.20 Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 30 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину.

31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.