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27 грудня 2020, 14:59 32

Матеріальну допомогу вже зможуть отримати 354 тис. підприємців, - Шмигаль

27 грудня 2020, 14:59 32
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Для стількох отримувачів уже спрямовані кошти – 2,8 млрд грн
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Пенсійний фонд цього тижня розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників.

Про це повідомив прем’єрміністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Пенсійний фонд цього тижня розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників. Станом на 24 грудня було спрямовано 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч отримувачів.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19. Уряд та Офіс Президента...

Posted by Денис Шмигаль on Sunday, December 27, 2020

Денис Шмигаль повідомив, що реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня.

Закликаю підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати, - написав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на "8 тисячах Зеленського" навчилися заробляти шахраї: кіберполіція інформує вже про сотні потерпілих.

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