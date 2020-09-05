У хворого на коронавірус Філарета діагностували запалення легенів
Про те, що він захворів, стало відомо 4 вересня
Про те, що він захворів, стало відомо 4 вересня
У патріарха Філарета, який підхопив коронавірусну інфекцію, діагностували запалення легенів
Як передає RegioNews, про це повідомили на його сторінці у Facebook.
"Стан здоров’я патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів. Просимо піднести до милостивого Господа свої щирі прохання за здоров’я та швидке одужання Його Святості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Філарет проходить курс лікування у лікарні, його стан здоров’я задовільний.
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