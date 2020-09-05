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05 вересня 2020, 14:40 6

У хворого на коронавірус Філарета діагностували запалення легенів

05 вересня 2020, 14:40 6
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У патріарха Філарета, який підхопив коронавірусну інфекцію, діагностували запалення легенів

Як передає RegioNews, про це повідомили на його сторінці у Facebook.

"Стан здоров’я патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів. Просимо піднести до милостивого Господа свої щирі прохання за здоров’я та швидке одужання Його Святості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Філарет проходить курс лікування у лікарні, його стан здоров’я задовільний.

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