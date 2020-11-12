15:52  12 листопада
Перший віце-спікер Ради Стефанчук теж захворів на коронавірус
14:46  12 листопада
В Україні посилюють контроль в електричках через карантин
08:11  12 листопада
За добу три обстріли: в штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2020, 14:46 8

В Україні посилюють контроль в електричках через карантин

12 листопада 2020, 14:46 8
Читайте также на русском языке
В приміському сполученні моніторять найбільш навантажені напрямки
В приміському сполученні моніторять найбільш навантажені напрямки
Фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках. УЗ підтримує рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту, попри посилення карантину.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

В УЗ зазначили, що в приміському сполученні моніторять найбільш навантажені напрямки, а також збільшують кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для контролю.

Які правила діють в потязі: суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Україна карантин Укрзализныця контроль уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Віктор Таран
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Всі блоги »