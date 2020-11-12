В Україні посилюють контроль в електричках через карантин

В приміському сполученні моніторять найбільш навантажені напрямки

В приміському сполученні моніторять найбільш навантажені напрямки

Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках. УЗ підтримує рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту, попри посилення карантину.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

В УЗ зазначили, що в приміському сполученні моніторять найбільш навантажені напрямки, а також збільшують кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для контролю.

Які правила діють в потязі: суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.