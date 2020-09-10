Карантин в Україні: "червоних" зон побільшало, а Київ і Вінниця стали помаранчевими

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС

Фото: Zaxid.net.

З 00 годин 00 хвилин понеділка, 14 вересня, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчинов, пише RegioNews. Зокрема, до червоної зони буде віднесено: - місто Чоп Закарпатської області; - міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; - Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області; - міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; - місто Дубно Рівненської області; - міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області; - Великобурлуцький район Харківської області; - місто Славута та Волочиський район Хмельницької області; - місто Канів Черкаської області; - місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області. - місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області. до помаранчевої зони: - містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області; - Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області; - міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області; - міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; - місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області; - міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області; - міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області; - місто Вознесенськ Миколаївської області; - місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області; - міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; - місто Суми Сумської області; - місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області; - міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області; - місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; - місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області; - місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області; - Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області; - місто Київ. до жовтої зони: - міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області; - міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області; - міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області; - міста Берегове та Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області; - місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; - міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області; - міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області; - міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області; - міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області; - місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області; - міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області; - міста Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області; - міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Камянець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області; - міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області; - міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних... Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Четвер, 10 вересня 2020 р. Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу.

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