Сутички на Майдані відновилися, поліція демонтує намети ФОПів

Правоохоронці почали розганяти акцію протесту, атака почалася з вулиці Інститутської

Правоохоронці почали розганяти акцію протесту, атака почалася з вулиці Інститутської

Фото: РБК

У Києві на Майдані незалежності, де підприємці оголосили безстроковий мітинг та “податковий майдан”, правоохоронці почали розганяти акцію протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Зокрема, силовики демонтують намети, які були встановлені сьогодні.

Між протестувальниками та силовиками знову почалися сутички, на центральній площі Києва чутно вибухи, а також видно дим від димових гранат та шашок. Поліцейські застосовують сльозоточивий газ.

Як повідомляють журналізсти із місця події, силовикам вдалося демонтувати кілька наметів, після чого вони відійшли від протестувальників.

Поблизу Майдану Незалежності перебуває велика кількість працівників правоохоронних органів.

Під стелою залишилося всього три намети. Організатори акції заявляють, що це був силовий розгін, оскільки ніхто не провокував поліцію на такі жорсткі дії.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.