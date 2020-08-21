МОЗ буде по новому визначати індикатор заповненості ліжок пацієнтів з COVID-19

Відтепер цей індикатор буде визначатися за двома показниками

Відтепер цей індикатор буде визначатися за двома показниками

Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я змінило показники для визначення індикатора заповнення ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Про це у соцмережі Facebook повідомляє МОЗ з посиланням на заступника міністра - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, пише RegioNews.

Перший показник - відсоток заповнення ліжок пацієнтами з COVID-19. "Діагноз повинен бути підтверджений позитивним тестом ПЛР. Цей показник використовується для визначення рівня епідемічної небезпеки в області", - пояснив він.

Другий показник - відсоток заповнення ліжок пацієнтів з COVID-19 і пацієнтами з підозрою на це захворювання. Цей показник використовується для моніторингу стану готовності системи охорони здоров'я до надання медичної допомоги хворим з коронавирусной хворобою, сказав Ляшко.

Віктор Ляшко: Змінено показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з... Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України П'ятниця, 21 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19.