Мер Умані братиме участь у виборах попри коронавірус
Незважаючи на хворобу, міський голова має намір продовжувати передвиборчу кампанію як кандидат в мери Умані.
Про це Олександр Цебрій повідомив у відеозверненні на сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні. Незважаючи на позитивний результат тесту, я буду балотуватися на виборах і продовжую передвиборчу кампанію як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - заявив Цебрій у відеозверненні.
Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID -19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні. Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань. І на далі відстоюватиму інтереси громадян, як і попередні 5 років ! Дякую всім за ваші теплі слова підтримки , які отримую в приватних повідомленнях та дзвінках . Я вас не підведу !Опубліковано Олександр Цебрій Четвер, 8 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, Олександра Цебрія із двостороннім запаленням легенів та підозрою на коронавірус госпіталізували 5 жовтня.