Мер Умані братиме участь у виборах попри коронавірус

Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID -19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні. Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань. І на далі відстоюватиму інтереси громадян, як і попередні 5 років ! Дякую всім за ваші теплі слова підтримки , які отримую в приватних повідомленнях та дзвінках . Я вас не підведу !