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08 жовтня 2020, 21:57 4

Мер Умані братиме участь у виборах попри коронавірус

08 жовтня 2020, 21:57 4
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Сьогодні Олександр Цебрій отримав позитивний тест на COVID-19
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Незважаючи на хворобу, міський голова має намір продовжувати передвиборчу кампанію як кандидат в мери Умані.

Про це Олександр Цебрій повідомив у відеозверненні на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні. Незважаючи на позитивний результат тесту, я буду балотуватися на виборах і продовжую передвиборчу кампанію як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - заявив Цебрій у відеозверненні.

Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID -19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні. Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань. І на далі відстоюватиму інтереси громадян, як і попередні 5 років ! Дякую всім за ваші теплі слова підтримки , які отримую в приватних повідомленнях та дзвінках . Я вас не підведу !

Опубліковано Олександр Цебрій Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Олександра Цебрія із двостороннім запаленням легенів та підозрою на коронавірус госпіталізували 5 жовтня.

коронавірус вибори Черкаси мер COVID-19
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