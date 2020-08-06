В обласній раді Івано-Франківська виявили спалах коронавірусу
Серед працівників виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради виявили спалах коронавірусу COVID-19.
Про це у Facebook повідомляє голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, передає RegioNews.
За його словами, спалах хвороби стався попри усі заходи протиепідемічної безпеки, і наголосив, що цього важко було уникнути через публічний характер роботи депутатів.
Наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей - проведення засідань комісій обласної ради та інших робочих органів, сесійні засідання, спілкування із виконавцями документів та представниками інших органів влади, робота із постійними відвідувачами тощо", - розповів Сич.
Він додав, що депутати будуть працювати у штатному режимі, але закликав громадян максимально обмежити ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради.
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Нагадаємо, 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютний рекорд кількості хворих за добу від початку епідемії.