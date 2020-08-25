Скандал з карантином у Чернівцях: Поліція продовжує контролювати обмеження в місті
Правоохоронці кажуть, що діятимуть у межах своїх повноважень
Правоохоронці кажуть, що діятимуть у межах своїх повноважень
Поліція Чернівецької області контролюватиме дотримання карантинних обмежень, відповідно до червоної зони карантину, оскільки ніякі рішення від міської ради їм не надходили.
Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіли у ГУНП у Чернівецькій області, повідомляє RegioNews.
"Поліція діяла та буде діяти у межах наших повноважень та у спосіб, визначений Конституцією та законами України", - розповіли в поліції.
У пресслужбі додали, що зараз правоохоронці продовжують працювати.
Як відомо, міська влада Чернівців 25 серпня відмовилась посилювати карантин.
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