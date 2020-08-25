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25 серпня 2020, 14:54 3

Скандал з карантином у Чернівцях: Поліція продовжує контролювати обмеження в місті

25 серпня 2020, 14:54 3
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Правоохоронці кажуть, що діятимуть у межах своїх повноважень
Правоохоронці кажуть, що діятимуть у межах своїх повноважень
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Поліція Чернівецької області контролюватиме дотримання карантинних обмежень, відповідно до червоної зони карантину, оскільки ніякі рішення від міської ради їм не надходили.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіли у ГУНП у Чернівецькій області, повідомляє RegioNews.

"Поліція діяла та буде діяти у межах наших повноважень та у спосіб, визначений Конституцією та законами України", - розповіли в поліції.

У пресслужбі додали, що зараз правоохоронці продовжують працювати.

Як відомо, міська влада Чернівців 25 серпня відмовилась посилювати карантин.

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