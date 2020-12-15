Степанов: в Україні понад 50 тисяч лікарів-пенсіонерів, а інтерни масово збираються за кордон

Потрібно піднімати заробітну плату, вважає міністр

Потрібно піднімати заробітну плату, вважає міністр

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що нині у медичній галузі країни працює близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, а інтерни вивчають іноземні мови, бо збираються їхати з країни.

Як передає RegioNews, про це Степанов повідомив в ефірі одного із телеканалів.

"Ми повинні це зробити (підвищити зарплату медпрацівникам - ред.), бо вони поїдуть в Польщу, Німеччину, Чехію. Я проводив медичну раду, яка складається з провідних фахівців нашої країни. Вони говорять: "перше, чим займаються інтерни, виключно вчать іноземну мову, бо вони всі збираються їхати з країни". У нас 50 тисяч лікарів пенсійного віку. Ми можемо прокинутися одного разу в країні, в якій буде апокаліпсис. Може бути все: ліжко, кисень, апарати. Але не буде лікаря й медичної сестри", - заявив міністр.

Степанов нагадав, що не підтримує нинішню редакцію Державного бюджету на 2021 рік.

Категорично - ні. Я про цю позицію говорю вже декілька місяців. Я вважаю, що в нас буде катастрофа в ситуації, якщо ми залишимо заробітні плати медичних працівників на тому рівні, на якому вони є. Я не розумію, чим завинили медичні працівники перед Україною, що ми їм платимо, підкреслюю, заробітну плату на рівні виплат по безробіттю. Що вони ще повинні зробити? Яким ще "живим щитом" повинні стати між нами й хворобою, ніж те, що вони вже зробили при "ковіді?", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проєкт Бюджету на 2021 рік та вніс зміни до Бюджетного кодексу.