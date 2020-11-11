Мер Миколаєва, який хворіє на COVID-19, теж проти карантину вихідного дня

Він стверджує, що бізнес не витримає такого напруження

Він стверджує, що бізнес не витримає такого напруження

Фото: із відкритих джерел

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Я проти карантину вихідного дня. Коронавірус розповсюджується незалежно від часу і місця. А такі жорсткі заходи безпеки значно "вдарять” по бюджету нашого міста”, - заявив Сєнкевич.

Він стверджує, що за час весняного жорсткого карантину Миколаїв втратив 100 мільйонів гривень, і зараз бізнес не витримає такого напруження.

Сєнкевич додав, що за словами представників готельно-ресторанного бізнесу, їм немає сенсу працювати, якщо їхні заклади будуть зачинені на карантин вихідного дня.

Проте і противитись державним заходам протидії коронавірусу я не можу, адже в них теж є логіка. Навесні уникнути великої кількості захворюваності вдалося саме завдяки жорсткому карантину. Фактично сьогодні місцева влада знаходиться на роздоріжжі між коронавірусом і коронакризою. Тому ми повинні обрати третій шлях – золоту середину. Моя пропозиція – уникати гучних вечірок та великих свят у закладах харчування, скоротити кількість місць за одним столом, працювати до 22:00”, - написав мер міста.

Він також висловив стурбованість, що держава не передбачила механізмів компенсації для бізнесу, який вимушений згорнути свою роботу.

Нагадаємо, у Мера Миколаєва виявили коронавірус і запалення легень.