В Умані посилять карантин на час паломництва хасидів
З 15 до 21 вересня у зв’язку масовим паломництвом хасидів в Умані будуть посилені карантинні обмеження.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.
За його словами, таке рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зокрема, Черкаській ОДА спільно з Міністерством охорони здоров'я, ДСНС та силовиками доручено вжити низку заходів під час паломництва.
В Умані в цей період будуть заборонені масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.
Забороняється робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля та інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі та замовлень на винос.
Не можна буде влаштовувати концерти і дискотеки, забороняється робота нічних клубів, відвідування навчальних закладів, стихійна торгівля.
Район паломництва хасидів необхідно обмежити карантинними КПП. Також в Умані буде щодня засідати оперативний штаб щодо безпечного святкування Рош-ха-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади”, - повідомив Немчінов.
Комісія розпорядилася в районі паломництва і на основних об'єктах забезпечити розмітку для дотримання соціальної дистанції.
Немчінов додав, що в місті виділять окремі приміщення, які будуть використовуватися для обсервації в разі спалаху COVID-19 серед паломників та працівників органів державної влади і правопорядку.
Місця паломництва, культові будівлі, а також місця харчування та проживання необхідно регулярно дезінфікувати. Доручено роз'яснювати протиепідемічні заходи шляхом розміщення банерів англійською мовою та івритом”, - зазначив міністр.
Місцева влада має також встановити турнікети на входах до культових будівель і забезпечити температурний скринінг.
Нагадаємо, в Умані поліція перейшла на посилений режим роботи, правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину.