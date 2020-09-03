В Умані посилять карантин на час паломництва хасидів

В місті будуть заборонені масові релігійні та культурні заходи

В місті будуть заборонені масові релігійні та культурні заходи

Фото: flickr

З 15 до 21 вересня у зв’язку масовим паломництвом хасидів в Умані будуть посилені карантинні обмеження.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, Черкаській ОДА спільно з Міністерством охорони здоров'я, ДСНС та силовиками доручено вжити низку заходів під час паломництва.

В Умані в цей період будуть заборонені масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.

Забороняється робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля та інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі та замовлень на винос.

Не можна буде влаштовувати концерти і дискотеки, забороняється робота нічних клубів, відвідування навчальних закладів, стихійна торгівля.

Район паломництва хасидів необхідно обмежити карантинними КПП. Також в Умані буде щодня засідати оперативний штаб щодо безпечного святкування Рош-ха-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади”, - повідомив Немчінов.

Комісія розпорядилася в районі паломництва і на основних об'єктах забезпечити розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Немчінов додав, що в місті виділять окремі приміщення, які будуть використовуватися для обсервації в разі спалаху COVID-19 серед паломників та працівників органів державної влади і правопорядку.

Місця паломництва, культові будівлі, а також місця харчування та проживання необхідно регулярно дезінфікувати. Доручено роз'яснювати протиепідемічні заходи шляхом розміщення банерів англійською мовою та івритом”, - зазначив міністр.

Місцева влада має також встановити турнікети на входах до культових будівель і забезпечити температурний скринінг.

Нагадаємо, в Умані поліція перейшла на посилений режим роботи, правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину.