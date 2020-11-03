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03 листопада 2020, 18:04 102

Херсон може опинитися у "червоній” зоні, в місті зростає кількість хворих COVID-19

03 листопада 2020, 18:04 102
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Фото: із відкритих джерел
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У Херсонській області кількість хворих на COVID-19 продовжує стрімко зростати у місті Херсон та у Великоолександрівському районі.

Про це під час брифінгу 3 листопада повідомив перший заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій, передає RegioNews.

За його словами, найбільш критичною ситуація спостерігається у обласному центрі та Великоолександрівському районі, у якому стрімко зростає рівень захворюваності.

За останню добу в області зафіксовано 154 лабораторно підтверджених випадки на COVID-19 та 11 летальних випадків. Загалом в області 4 424 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус: 1 869 людей побороли недугу, 101 людина померла”, - розповів заступник голови ОДА.

Він також додав, що в області до помаранчевої зони входять міста Херсон, а також Білозерський, Великоолександрівський, Високопільський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський райони. Решта міст входять у "жовту” зону епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні з понеділка можуть запровадити жорсткий карантин — ЗМІ.

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