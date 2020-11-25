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25 листопада 2020, 14:20 11

Шмигаль заявив, що в деяких облцентрах COVID-лікарні завантажені на понад 90%

25 листопада 2020, 14:20 11
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Однак він не назвав, у яких конкретно містах
Однак він не назвав, у яких конкретно містах
Фото: КМУ
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на русском языке

В Україні є міста, в яких завантаженість лікарень для хворих на коронавірус перевищує 90%.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Є окремі міста, де завантаженість лікарень досягає понад 90%. Місць в таких лікарнях починає не вистачати і по факту їх практично немає в окремих обласних центрах", – наголосив він.

За словами Шмигаля, хворих розміщують в районних, обласних лікарнях і мусять маршрутизувати нові напрямки для шпиталізації пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 14 тисяч нових хворих на COVID-19.

коронавірус Україна карантин прем'єр лікарні
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