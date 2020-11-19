Зеленський заявив про готовність збільшити кількість ліжок для хворих COVID-19 майже в два рази
Україна може збільшити кількість ліжок до 91 тисячі
Україна може збільшити кількість ліжок до 91 тисячі
Зараз в Україні для лікування хворих коронавірусною хворобою виділено 50 тисяч лікарняних ліжок. За словами президента Зеленського, цю кількість можна збільшити майже вдвічі.
Як передає RegioNews, про це заявив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Так, Україна може оперативно збільшити кількість лікарняних місць для пацієнтів з COVID-19 до 91 тисячі. Крім того, в Україні продовжують збільшувати кількість лікарняних ліжок, підключених до кисню.
За минулий тиждень додано 5 тисяч ліжок з централізованим киснем і концентраторами. У планах на цей тиждень ще кілька тисяч ліжок з киснем", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ляшко розповів, скільки для України буде коштувати вакцина від COVID-19.
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