МОЗ почав готувати тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19
Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження
Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження
Через збільшення випадків зараження коронавірусом МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму відеозверненні, пише RegioNews.
Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав міністр.
5 397 діагнозів COVID-19 за останню добу, близько 1000 госпіталізацій. Ліжка заповнюються швидко. Подібна ситуація була...Опубліковано Максим Степанов Четвер, 8 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків хвороби, померли 93 людини, 2263 пацієнта одужали, також були госпіталізовані 900 чоловік з діагнозом COVID-19.
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