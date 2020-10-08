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08 жовтня 2020, 20:19 8

МОЗ почав готувати тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19

08 жовтня 2020, 20:19 8
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Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження
Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження
Фото: Facebook
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Через збільшення випадків зараження коронавірусом МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму відеозверненні, пише RegioNews.

Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав міністр.

5 397 діагнозів COVID-19 за останню добу, близько 1000 госпіталізацій. Ліжка заповнюються швидко. Подібна ситуація була...

Опубліковано Максим Степанов Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків хвороби, померли 93 людини, 2263 пацієнта одужали, також були госпіталізовані 900 чоловік з діагнозом COVID-19.

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